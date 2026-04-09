Les Chroniques de Méduson EP4 – La politisation des artistes

Artistes engagés : de la contestation à l’image lissée

Depuis les chants du blues porteurs de mémoire et de résistance, jusqu’aux slogans scandés dans la rue en Mai 68, la musique a longtemps été un espace de lutte et de prise de parole. Cette émission interroge l’évolution de cet engagement : comment l’industrie, des grandes majors aux stratégies d’image contemporaines, a progressivement redéfini les contours du discours artistique.

Du hip-hop né comme cri politique à l’ascension mondiale de figures comme Bad Bunny, nous explorerons une tension centrale : les artistes se dépolitisent-ils avec le temps pour élargir leur public et lisser leur image ? Et quand ils s’engagent encore, est-ce sur des terrains devenus consensuels et donc dans une dynamique plus de travail d’image que d’impact ?

À travers archives, analyses et regards croisés, cette émission propose une réflexion sur le prix — et la portée — de la parole artistique aujourd’hui.