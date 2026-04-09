Les Chroniques de Méduson EP2 – Les duos réalisateur/compositeur

Et si la véritable signature d’un film ne se trouvait pas seulement dans l’image… mais aussi dans la fosse de l’orchestre ?

Quand un réalisateur trouve son compositeur, naît une signature inoubliable. Cette émission explore ces duos qui ont façonné l’histoire du 7ᵉ art : l’univers gothique de Tim Burton porté par la musique de Danny Elfman, la poésie de Hayao Miyazaki sublimée par Joe Hisaishi, les fresques intenses de Christopher Nolan amplifiées par Hans Zimmer, ou encore l’énergie vibrante des films de Damien Chazelle mise en musique par Justin Hurwitz.

À travers extraits, analyses et anecdotes, nous découvrirons comment ces collaborations donnent au cinéma sa voix la plus mémorable.