La Mine S6-E23: Fais tourner SOUFFRANCE. Tranches de vie

Believer. > HORSEMEN /

Laisse moi péra. > CHOLO /

Omnious skyz. > ASLAN - PILOOPHAZ /

The cauldron. > G FAM BLACK - ENELS - MO RUKUZ /

Front page. > G FAM BLACK - ENELS /

Stop lying. > G FAM BLACK - ENELS /

The mobb. > G FAM BLACK - ENELS - OBLVIOUS /

A grip. > G FAM BLACK - ENELS /

Murdamass. > G FAM BLACK - ENELS /

Eviction notice. > G FAM BLACK - ENELS /

Going ham. > BLOODY MONK CONSORTIUM /

Kill 'em all. > VINNIE PAZ - BEANIE SIGEL /

That's my dog. > DMX - THE LOX /

Bath salts. > DMX - JAY Z - NAS /

This is war. > ARMY OF THE PHAROHS /

The dead man & his stepson. > WARCLOUD /

La pépite: /

Noah. > THE JUBALAIRES /

Kick ça: /

Three hits to the dome. > 4 OWLS /

No holds barred. > PAKI DUNN /

When Gods talk. > PAKI DUNN - CONWAY /

Old guard. > PAKI DUNN /

Fais tourner: > SOUFFRANCE. Tranches de vie

mix de 20 minutes /

Meurtre. > SOUFFRANCE /

Danny Glover. > SOUFFRANCE /

Bruce Wayne. > SOUFFRANCE /

Dernier texte. > SOUFFRANCE /

Rap assassin brut. > SOUFFRANCE /

Café. > SOUFFRANCE /

Idées fixes. > SUPERKIRIKOU /

Maintenant j'ai une hache. > ZIPPO /

Le rap qui leur fait peur. > LE SOUS MARIN /

Le classic: /

Symphony 2000. > EPMD - REDMAN - METHOD MAN - LADY LUCK /

Padurap: /

Easy snapping. > THEO BECKFORD /