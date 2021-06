La Mine S6-E22: Toi tu creuses AZAR STRATO

Dictature d'expression. > NODJA /

Abdullah the Butcher. > G FAM BLACK - ENELS /

How many MC's? > CANIBUS /

Schemes. > LOCALBLAC - A.F.R.O /

Foul play. > LOCALBLAC /

We don't fuck around. > APATHY /

Good things die. > POE MACK - CASE JAFFA - NAPOLEON DA LEGEND /

Hidden gems. > CAPER - TAIYAMO DENKU - KARTUNE - CUBAN PETE /

Shark food. > SQREEB - G FAM BLACK /

Do for self. > FLIPMODE SQUAD /

Greenback. > INFAMOUS MOBB /

36 gas chamber. > HUS KINGPIN - PLANET ASIA /

C'est notre projet. > PERFECT K /

La pépite: /

Dark Metropolis. > VAST AIRE /

Kick ça: /

Western drug sunrise. > AL TARBA /

En toute fausse modestie. > DABAAZ /

Qui sommeil en moi. > DABAAZ - KOHNDO /

L'intru. > DABAAZ /

Ghetto trip. > SHERYO /

Les envieux. > SHERYO /

Le salaire de la galère. > SHERYO /

Pas de place... > SOKLAK /

Les lois de la gravité. > LE SEPT /

Toi tu creuses fais tourner: > AZAR STRATO

mix de 20 minutes. /

Арт объект. (Art ob'yekt) > AZAR STRATO /

Свалка. (Svalka) > AZAR STRATO /

Кочки. (Kochki) > AZAR STRATO /

Своё не взяли. (Svoyo ne vzyali) > AZAR STRATO - PACHA MORGAN /

Аппетит. (Appetit) > AZAR STRATO /

Карт бланш. (Kart blansh) > AZAR STRATO /

Мне бы воды. (Mne by vody) > AZAR STRATO /

Le classic: /

Real bad boys. > SHYHEIM /

Padurap: /

Hard to handle. > KYNG FLOYD /