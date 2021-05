La Mine S6-E21: Sélections…

Nitro VS draw. > MELPH LUCIANO - G FAM BLACK /

Racialiste. > SOUFFRANCE /

Beur clandestino. > BADU - DELFO /

Red presidents. > ICEROCK - BENNY THE BUTCHER - MEYHEM LAUREN /

Julia Lang. > WESTSIDE GUNN /

Cafe negro. > POINT GUARDIAN - BUDDY LEE - CLEVER 1 /

Real's back. > KAHLEE - J57 - TONE SPLIFF /

Grown man rap. > NEMS - SEAN PRICE /

Vortex. > TWIN PERILS /

Everybody shining. > STARVIN B - SPIT GEMZ - SHAZ ILLYORK /

Be better. > ROCK /

Bouje. > ROCK - SQUEEZE DINERO /

I mean I mean. > ROCK - WIREFANG /

Hood credit. > ROCK /

Face your reality. > KNIFE STAR /

Lifting the veil. > SON OF SATURN /

America. > WARCLOUD /

La pépite: /

Tu te rappelles. > LE K-FEAR /

Kick ça: /

Captivity. > EMPE /

Bande d'enfoirés. > A2H /

Ghetto street. > A2H - EL MAF - WILD - ORIGINAL - LOUZA - DJ HAZ /

Châtiment. > CENZA /

Pilule. > CENZA /

Plus on est de fous plus on rime. > L'UZINE - DAVODKA /

Case départ. > CHOLO /

Une nuit parmi tant d'autres. > CHOLO /

J'm'appelle Cholo. > CHOLO /

Rien ne change. > CHOLO /

Le chant des ruines. > LE SOUS MARIN /

Liste blanche. > J.B L'OTARCIK /

Hip hop. > ROYCE DA 5'9 /

What the beat. > ROYCE DA 5'9 - METHOD MAN - EMINEM /

Le classic: /

Electric relaxation. > A TRIBE CALLED QUEST /

Padurap: /

Teach the children. > DENNIS AL CAPONE /