Si vous avez vu The Commitments, le film culte d’Alan Parker, vous savez déjà l’importance que prend la musique dans la société Irlandaise. Grâce aux groupes sur scène, on se retrouve, on danse, on chante… Et on revendique des idées politiques. Depuis les années 60, le rock Irlandais passe par de multiples évolutions et dans cet épisode, on se fait une rétrospective de la richesse du genre.

Playlist : Brown Eyed Girl > Van Morrison / I Fall Apart > Rory Gallagher / Whiskey In The Jar > Thin Lizzy / Ode To A Black Man > Phil Lynott / Teenage Kicks > The Undertones / Sally MacLennane > The Pogues / Mandinka > Sinéad O'Connor / What A Wonderful World > Nick Cave, Shane MacGowan / The Parting Glass > boygenius, Ye Vagabonds /