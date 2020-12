EL3ctric Troubles 009 ‘Egg N0g Rock’

Cette fin de confinement met à rude épreuve, même les nerfs des plus vieux briscards ! J’ai pas fais exception à la règle je crois !

Ma petite voix intérieure et ses deux copines complètement pétées — mon âme & ma conscience, je crois qu’elles s’appelaient… — en ont fait les frais pendant l’émission.

Mais, pfiouuu ! Il était temps que ça se termine, ce confinement !

Parce que c’est quand même pas tout à fait normal de se retrouver à parler à des entités légendaires qui ne soient pas Jimi Hendrix, Lemmy Kilmister ou Eddie Van Halen …

Et puis, si les rockers avaient une âme et une conscience, nom d’une bière éventée, ça se saurait ! Donc elles sortaient d’où ces 2 là ? Me voila bien avancé …

Quoiqu’il en soit, si tu es là à sourire bêtement devant mes questions existentielles de presque-boomer-sur-le-retour, je peux en déduire que :

soit l’émission t’a plu et tu cherches avidement les références ?

=> elles sont toutes à la suite de cet article

=> Le podcast aussi, mais faudrait voir à être un peu plus ponctuel que moi, quand même !

Au programme :

Non là je t’arrête tout de suite ! « Programme » sous entends que je suivrais une quelconque trame ou un quelconque planning et depuis une dizaine de semaines qu’on se connait maintenant, toi même tu sais que c’est pas ça le Rock !

Non, le rock, c’est un flux continu qui vire de bord, à droite, à gauche, dans un style ou un autre ! Ca va à 100 à l’heure le rock ! Et ça connait pas de programme ! C’est intense ! Ca se vit ! C’est tout ! Tu devrais pourtant le savoir depuis le temps !

Je te dirai juste que ce soir, on a fait des sauts de puce dans le temps — à défaut de pouvoir les faire devant une scène — entre 1975 et 2077 !

Voila ! Je te laisse te débrouiller avec ça !

Bonne écoute !