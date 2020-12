Rien ne va plus au Pôle Nord du Sud-Est !

Le Père Noël a délocalisé sa production de jouets, mettant tout le monde au chômage ! Pendant que les lutins se révoltaient, mettant l’atelier à feu et à sang, Rudolph, le renne au nez rouge, n’a pas supporté le choc et a trop abusé de la poudre magique de Noël.

Du coup, face à tout ce bordel, le Père Noël a pété les plombs ! Il a sifflé tout le lait de poule, pour oublier, et la tournée est compromise …

Dans cet épisode Hors Série de ton émission Rock, ça risque donc de sévèrement chauffer pour son matricule …

Pourquoi « Hors Série » ?

Comme pour l’épisode 8 il y a 3 semaines de cela, le logiciel chargé d’ouvrir l’antenne pour les animateurs qui travaillent à distance a encore fait des siennes ce mardi soir et a renvoyé arbitrairement à l’antenne une rediff de l’épisode 001.

Bon, c’était pas le moins Rock’n Roll du lot heureusement mais, preuve qu’on ne te baratine pas quand on te dit que le matos vieillit et que Radio Campus Angers a besoin de toi.

L’épisode que tu vas écouter n’a donc techniquement jamais été diffusé à la radio. C’est donc un Collector !

Oui Madame !

Vacances !

Très hivernale oblige — la radio aussi a besoin de vacances, il n’y a pas de raison ! — il n’y aura pas d’émission Rock mardi prochain, le 29 Décembre 2020 (peut être une rediff surprise, on sait pas…)

EL3ctric Troubles sera donc de retour à l’antenne le Mardi 5 Janvier 2021 !

D’ici là, tu peux toujours retrouver l’actu de l’émission sur Facebook mais aussi sur Instagram et Twitter.

Bonne écoute, joyeuses fêtes et — ça, ca tient plus du vœux pieu qu’autre chose, on est d’accord, mais —

Bonne année 2021 à tou-te-s !

Rock on !