EL3ctric Troubles 008 ‘T0o Rock To Handle !’

Jolly Bumper > Silurus (Angers / Fr)

Silurus - EP (Mai 2020) /

Sabine [EXPLICIT !] > MAGIQUE SPENCER (La Rochelle / Fr.)

Paré (Mai 2020 / Juvenile Delinquent) /

ANKLE BREAKER > SCUFFLES (Angers / Fr)

Single (Nov. 2019) /

Planet Mars > Sofia Portanet (DE.)

Freier Geist (03/07/2020 - Duchess Box Records) /

AUTOMATION > King Gizzard & the Lizard Wizard (AUS.)

K.G (20/112020) /

FRIENDS > Limboy (Angers / Fr)

single (8/03/2020) /

Tester des Casques > PARPAING PAPIER (Nantes / FR)

Tester des casques EP (2019) /

Cucaracha > It It Anita (Luik / BE)

Sauvé (5/03/2021 - Vicious Circle Records / Luik Music) /

Drive > THE BOBBY LEES (Woodstock, NY / US)

SKIN SUIT (07/2020 - ALIVE NATURALSOUND) /

Conquest > Appalooza (Brest / FR)

The Holy Of Holies (early 2021 - Ripple Music) /

Ghosts > PARADISE LOST (Halifax / UK)

OBSIDIAN (Mai 2020 - Nuclear Blast) /

Walk Idiot Walk > The Hives

Tyrannosaurus Hives (2004) /

No Trouble > FRUSTRATION (Paris / Fr.)

Relax (2008 - Born Bad Records) /

Distance > Rendez-Vous (Paris / Fr.)

Distance (2016 - Avant! Records) /

Waynedale > Left Lane Cruiser (Fort Wayne, IN / US)

All You Can Eat!! (2009) /

The Hardest Button To Button > The White Stripes (Détroit, MI / US)

Elephant (2003) /

Heroin > The Velvet Underground · Nico

The Velvet Underground · Nico (1968 - Verve) /