S07E04 Edgard VARESE

Il est, sans conteste, l’un des compositeurs les plus imposants du XXème siècle. Il attendit l’âge de 70 ans pour être célébré et honoré selon ses mérites. Exemple unique en musique d’un créateur porteur d’un message qu’il transmit malgré les entraves apparemment les plus irréductibles.

Playlist : HYPERPRISM > Edgard VARESE

music of Edgard Varèse by Robert CRAFT (COLUMBIA en 1960) / ARCANA > Edgard VARESE

BOULEZ & NEW YORK PHILHARMONIC CONDUCTS VARESE (COLUMBIA en 1977) / IONISATION > Edgard VARESE

music of Edgard Varèse by Robert CRAFT (COLUMBIA en 1960) / TUNING UP > Edgard VARESE

VARESE THE COMPLETE WORKS BY RICCARDO CHAILLY (DECCA en 1977) /