L’album SAUNA : UM, DOIS, TRÊS du SÃO PAULO UNDERGROUND est un mélange bienveillant et utopique de jazz, de dub, d’électro et de musique brésilienne. Certes, la musicalité dominante ici sera tonique pour ceux qui ont trouvé qu’une grande partie de l’électronique contemporaine sonnait plus programmée que jouée. Cependant, aucune musique ne pourrait sonner plus humaine.

Playlist : POMBARAL > SÃO PAULO UNDERGROUND

SAUNA : UM, DOIS, TRÊS (Submarine Records en 2006) / AFRIHOUSE > SÃO PAULO UNDERGROUND

SAUNA : UM, DOIS, TRÊS (Submarine Records en 2006) / BLACK LIQUOR > SÃO PAULO UNDERGROUND

SAUNA : UM, DOIS, TRÊS (Submarine Records en 2006) / OLHOSSSS... > SÃO PAULO UNDERGROUND

SAUNA : UM, DOIS, TRÊS (Submarine Records en 2006) /