Un album norvégien étonnant, enregistré en 1970, et qui a traversé le temps sans prendre la moindre ride. A son écoute, on a le sentiment d’être en présence de ces nouveautés électro-jazz qui fleurissent actuellement sous le signe de la plus éclatante modernité.

Playlist : NOTTELITEN > MIN BUL

MIN BUL (Polydor en 1970) / STRANGE BEAUTY > MIN BUL

MIN BUL (Polydor en 1970) / CHAMPAGNE OF COURSE > MIN BUL

MIN BUL (Polydor en 1970) / INVOCATION > MIN BUL

MIN BUL (Polydor en 1970) /