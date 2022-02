S05E20 THE TEARDROP EXPLODES

HA, HA, I'M DROWNING > THE TEARDROP EXPLODES

KILIMANJARO (mercury en 1980) /

TREASON > THE TEARDROP EXPLODES

KILIMANJARO (mercury en 1980) /

BRAVE BOYS KEEP THEIR PROMISES > THE TEARDROP EXPLODES

KILIMANJARO (mercury en 1980) /

WHEN I DREAM > THE TEARDROP EXPLODES

KILIMANJARO (mercury en 1980) /

Tiny Children > THE TEARDROP EXPLODES

WILDER (mercury en 1981) /

And The Fighting Takes Over > THE TEARDROP EXPLODES

WILDER (mercury en 1981) /

The Great Dominions > THE TEARDROP EXPLODES

WILDER (mercury en 1981) /