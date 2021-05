5 musiciens qui font se rejoindre Orient et Occident entre sacré et profane, inventant une tradition moderne et contemporaine, bande originale d’une cinématique rêvée.

Playlist : LE CUIRASSE POTENTAT > L'Hijâz'Car

L'Hijâz'Car (BUDA RECORDS en 2014) / WE ALL SCREAM FOR ICE CREAM > L'Hijâz'Car

L'Hijâz'Car (BUDA RECORDS en 2014) / IGOR NOIR > L'Hijâz'Car

L'Hijâz'Car (BUDA RECORDS en 2014) /