Psükha (Tout Feu Tout Femme/Lille)

*** INFOS ***

Psükha est DJ membre du collectif Tout Feu Tout Femme aux côtés de Minence, Leo Von Zbeul et Tatie Dee, afin de valoriser les femmes musiciennes de Lille et au-delà. Influencée par les sonorités psychédéliques et les genres musicaux expérimentaux, elle nous livre une heure de set goa, trance et experimental techno.

Dernière recrue du collectif Tout Feu Tout Femme, Psükha est une DJ parisienne. Elle a su s’imposer avec un goût prononcé pour les sets aux sonorités psychédéliques, auxquels elle intègre habilement ses origines slaves.

Constamment à la recherche de nouvelles frontières sonores à franchir, Psükha s’ouvre aux musiques expérimentales et mentales pour envoûter les foules. À la croisée des genres, entre Ambient, Breaks et Glitch, il n’est pas rare de croiser des touches de Goa dans sa sélection musicale affûtée, réhabilitant ainsi des labels comme Dragon Fly ou Nova Tekk, injustement oubliés à son goût.

Psükha propose donc des sets mixant judicieusement des tracks Techno, Trance et Psytrance, transportant les fêtard·e·s dans un voyage onirique, et ce, jusqu’au bout de la nuit. La DJ a pu faire ses armes lors de différents événements, autant en solo qu’avec Tout Feu Tout Femme.

Forte d’un ancrage dans la métropole lilloise (Chez Oscaar, Chouga Barrio, La Griffe, La Relève, La Ressourcerie, …), elle explore aujourd’hui les nuits de la capitale (Kermès, Le Mazette) et d’au-delà (Friche de la Belle de Mai à Marseille, La Macérienne à Charleville- Mézières).

**** RS et news ****

Pour suivre les aventures de Psükha :

https://www.instagram.com/psukha_/

https://soundcloud.com/psukha

Pour profiter dès maintenant d’un avant-goût :

– Apéro Électro pour Radio Tempête ;

– Déviance Vibratoire pour Radio Station Essence ;

– Session Radio pour Hotel Radio Paris x Mag De Zine.

**** TRACKLIST *****

Etnocope – Qula [Digital Structures] Psychedelic Budz – Faerie Stomp (Adam Pits Undergrowth Mix)[Planet Euphorique] Lisene – Rush B [Salt Mines] Blue Hour – Origins [Blue Hour] Byron Yeates – Sweat Ur Prayers [Radiant Records] Ololiuqui – Frame your Thoughts [Independant] Mac Declos – Rage Against The Dying Of The Light [Mama Told Ya] Onohno – Terokkar Forest [Festopolis] Overland – Gesture [Paryìa] Chaandanee – The Same Goal (Khakhulla remix) [1.2.Trip Records] Courtesy – Night Journeys – DJ Ibon Remix [Kulør] Ultra Harmonizer – Basic Beast [Fast Forward Productions] Exoskeleton – Mabel [The Space Between Us] Framic – Status X [Energy Electron Records] Neurotribe – Nevrotique [Tek No Logique] D.DAN – Can You Float? [Amniote X Ute] Frank Heise – Abort To Orbit [Space Trax] DJ Ali – Pan in ur Mind [MEGANESIA] Sabu! – REM Phase 1 [Elemento Records] Victoria Messór – Open Your Mind [techlab.bp] OT2 – Below Two [Ismus Berlin] DJ Traytex & ANTNK – 503 [Dj Traytex] Azo – Alien Feelings [UTM] Moody Gliani – Jolt & Mooga [Bardouin Music] Hypnoxock – Synthetic Resurrection [AP Records]

#goa #experimental #trance #psychedelic #techno #toutfeutoutfemme

www.instagram.com/psukha_