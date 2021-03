Poitiers-Technogramma-Dj Negatron

Bienvenue dans Campus Local Club le rendez-vous des collectifs locaux sur le réseau Campus France. Cette semaine on est de passage à Poitiers avec le collectif Technogramma.

On commence notre périple électro avec un mix d’une heure proposé par DJ Negaton dans le cadre du WEE, le Week-End Electro 2021.

Mais le WEE qu’est-ce que c’est :

« À coups de beats ardents, WEE! rallume l’étincelle électro au cœur de l’hiver. Concoctée avec le Confort Moderne et les collectifs électros de la ville, WEE attise le feu d’une programmation sans œillères, de celle qui relie les époques et les styles, les disciplines et les formats. Des pionniers de la musique minimale aux soirées Rectangle ou Culture Club, des DJs sets pointus aux siestes électroniques planantes, WEE! électrise les corps le temps d’un week-end. »

L’édition de cette année à été annulée, vous vous en doutez, mais à été partiellement maintenue par le collectif Technogramma en partenariat avec Radio Pulsar. 7 heures de mix, proposés par Technogramma, on été diffusés sur le ondes de Pulsar pour cette occasion.

WEE :

TAP de Poitiers et le Confort Moderne

Technogramma :

