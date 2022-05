Evenn (Dj-Set)

*****INFOS******

CAMPUS LOCAL CLUB de Radio C-Lab Rennes

DJ : EVENN

Direction Rennes avec Evenn. Orginaire du Mans, il est membre du collectif Only Wax spécialisé dans le vinyle, et résident de l’Organisme Texture, incontournable dans la région rennaise. DJ et producteur house et electro, signé sur plusieurs labels prestigieux comme Houseworx ou Henry Street Music, et sur une foule de petits labels français. Il est aussi animateur de radio C Lab depuis 12 ans avec son émission hip hop Pump Up The Volume. C’est parti pour une heure de groove solaire !

******TRACKLIST******

Freudenthaler – The Detroit Jazz Incident (DJ Jauche Rework)

Retromigration – You Want That

Craftsmanship – That Girl Of Baja California

Yann Polewka – Keep Me Inside

Matthieu Faubourg – Modern Music For Dreamers

Katermurr – Kerri Beats

Melchior Sultana – Remember The Floor

Roy Vision – Nina’s Talk

Evenn – Can’t Stop Dancing

Tiptoes – Somebody

The High & Mighty – B-Boy Document ’99 (feat. Mad Skillz & Mos Def)