Carabine Collectif (Alex Edison & Mojo)

Campus Local Club vous propose les djs et collectifs de vos villes, aujourd’hui direction Toulouse

******INFOS******

CAMPUS LOCAL CLUB de Campus FM à Toulouse

DJ : Alex Edison & Mojo

Collectif : CARABINE

Créé en 2011 par Alex Edison et Cheyenne, le collectif Carabine est composé de djs répartis entre Toulouse et la côte atlantique : Fanette, Mojo, Polar viennent compléter la liste. Le collectif est né d’une envie commune de proposer de nouvelles soirées afin de faire partager au public notre passion pour la musique électronique et particulièrement la house et la techno.

https://instagram.com/carabinecollectif?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Bonne découverte et bonne écoute!