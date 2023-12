401 Perfect Collie (11/12/23)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le roots et le rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commencera avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Vivian Jackson aka Yabby You & The Ralph Brothers ou de Johnny Osbourne. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir un extrait du nouvel album de Marcus I meets Adubta « Cut A Wire Showcase » sorti chez Hornin’ Sounds, ainsi que le dernier single de Mike Brooks sorti chez Shaolin Records, et de Sons Of Manji & Dhoko Orchestra sorti chez Dhoko Records. On continuera avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Cristiano JahVoice feat. Al Breadwinner ou sur ZVULOON DUB SYSTEM. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles de l’époque méconnues ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Playlist : Conquering Lion > Vivian Jackson & The Ralph Brothers

(Single) (1972) / No Babylon Shall Escape In This Time > Johnny Clarke

(Single) (1974) / My Fathers Land > Ripton Hylton aka Eek-A-Mouse

(Single) (1975) / Inflation > Johnny Osbourne

(Single) (1981) / Cristo Redentor > The Horus All Stars

(Single) (2023) / Prefect Collie (Discomix) > Marcus I Meets Adubta

Cut A Wire Showcase (2023) / Call It Life > Allo & Shanthi Meets The Royal Horses

(Single) (2023) / Beat Dem > Winston Reedy

(Single) (2023) / Freedom Fighter > Mike Brooks

(Single) (2023) / Clocks Of Men > Sons Of Manji & Dhoko Orchestra

(Single) (2023) / Itotzen > Trikoma Banda

(Single) (2023) / Unite > The Viceroys

(Single) (2020) / In A Mission (Extanded) > I-Man Cruz

In A Mission (2023) / Im Still Down Here > Cristiano JahVoice Feat. Al Breadwinner

(Single) (2020) / Voodoo Chile > Zvuloon Dub System

(Freedom Time) (2012) / Ain't Coming Back > Dub Shepherds

Night And Day (2023) / Punishment > Vivian Jones

(Single) (1978) / Save The Children > Voices Of The Trinity

(Single) (1978) / You'll Get Your Pay > Linton Cooper

(Single) (1975) / Glen Miller > Love & Understanding

(Single) (1974) /