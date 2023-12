400 Follow Me (04/12/23)

Salut les mouettes ! Cette semaine, je vous propose une émission sur le dub, le dub steppa, l’electro dub et le dub techno ! Sélections nouveautés : Vous pourrez découvrir 1 extrait du nouvel album de GROUNDATION meets Brain Damage « Dreaming From Iron Gate » sorti chez Baco Music, de Pilah meets Birdy Nixon « O’ Clock » sorti chez BAT Records, 1 extraits du nouvel EP de Uzly Hi-Fi feat. Mc Gump « Without Connection » sorti chez Culture Dub Records, ainsi que le dernier single de Skunk Kut sorti chez Skunk Kut Production, et bien d’autres encore …! Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Playlist : Spitfire > Groundation Meets Brain Damage

Dreaming From An Iron Gate (2023) / Cool Ruler > Roots Inspiration Meets Breadwinner

Can't Stop The Times (2023) / Sri Maha Bodhiya Dub > Tropical Dub Connection

(Single) (2023) / Victory Dance > Aryeh Yah Feat. Dub String

(Single) (2023) / Bass Attack Sound System Verse 3 > Tor.Ma In Dub Feat. Brisco

(Single) (2023) / G.U.M.P > Uzly Hi-Fi Feat. Mc Gump

Without Connection (2023) / Leave Them > Antem

(Single) (2023) / 177 > Dubtrakz

(Single) (2023) / Scapes > Masamune

(Single) (2023) / Late Night > Skunk Kut

(Single) (2023) / Overdrive > Automated Desire

Détérioration (2023) / Memories > Subakh

(Single) (2023) / Only The Strong Survive > Krak In Dub & Danny Coxsone

(Single) (2023) / Ice On Cool (Remix) > Jael Feat. Biga Ranx

(Single) (2023) / Dancing Jungle > Raavni

(Single) (2023) / Dreams > Nupah

(Single) (2023) / Budisho > Knights Of Mandala Feat. Joe Pilgrim

Adubment (2023) / Follow Me > Pilah Meets Birdy Nixon

O' Clock (2023) / Conscious Calling > Tubby Isiah

Dub Meets Techno (2023) / Plume Plume > Sumac Dub

(Single) (2023) /