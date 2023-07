387 Open Your Eyes (17/07/23)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir le dernier single de Danny Red sorti chez Roots Garden Records, de Inés Pardo sorti chez Ark et A-Lone Productions, ainsi qu’ un extrait du nouvel EP de Prince Jamo « The Badlands » sorti chez Blackrose. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Milton Henry & the Breadwinners ou sur Joe Yorke.

J’ai eu aussi l’honneur de recevoir Christos DC (From Washington), TOMAWOK et Gringoriginal pour une interview et un Freestyle live mémorable !!!

On fini l’émission avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Linval Thompson ou de Johnny Clarke ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !