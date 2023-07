386 Let’s Make War (10/07/79)

Blue Yes Blue > Dawn Penn

(Single) (1967) /

A Message For Old > Joe Higgs & Ken Boothe

(Single) (1967) /

You Are Not The Kind > Freddie McKay

(Single) (1971) /

Revolution > The Heptones

(Single) (1974) /

You Think I'm A Fool > Hemsley Morris

(Single) (1968 / 2023) /

Forgiveness > The Sidewalk Doctors

Music Is The Medicine (2023) /

Judgement Pon Di Land > Laurel Aitken & Mighty Megatons

(Single) (2023) /

Down In Mexico > The Moskito Bite

(Single) (2023) /

Equality > Alpheus

(Single) (2023) /

Let's Make War > The Merritonians

The Merritonians (2023) /

In The Distance > Glen Washington

(Single) (2007) /

Brian Wilson > Jr Thomas & The Volcanos

(Rockstone) (2018) /

Nothing More To Say > The Frightnrs

(Nothing More To Say) (2016) /

Dusk Till Dawn > Cosmic Shuffling

Cosmic Quest (2023) /

Fried Tuna > The Officinalis

Back To Sorrento (2023) /

Baby Why > The Cables

What Kind Of World (1968) /

You Lied To Me > The Uniques

(Single) (1968) /

Ridding For A Fall > Delroy Wilson

(Single) (1967) /

Lets Get Together > Slim Smith

(Single) (1967) /

Big Mistake > The Bassies

(Single) (1967) /

Heartaches > The Termites

(Single) (1967) /

Question > Christos Dc

Crisis 2.0 (2021) /