326 Some Are Born (Les Meilleurs Singles 2021) (28/02/22)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose le deuxième e dernier récapitulatif de l’année passée avec une sélection des meilleurs singles reggae de 2021. On passera par plusieurs styles, le ska, le rocksteady le roots, le digital et le dub. L’occasion d’écouter ou réécouter les titres qui ont marqué cette année tels que « Quicksand » de Joe Yorke & Stand High Patrol, « Always There » de Bunnington Judah, « Be Of Knowledge » de Christos DC Feat. Nick Sefakis & Skankin Monks, « Some Are Born » de Mighty Gravillons, « Water’s Boiling » des Maucals et bien d’autres … Pleins de bons sons ! Enjoy !

Playlist : Dear Lord > The Bandulus

(Single) (2021) / Hold On > Cornell Campbell

(Single) (2021) / Quicksand > Joe & Stand High Patrol

(Single) (2021) / Emanuel & The Bionites > Maranatha

(Single) (2021) / False Preacher > Loïc Paulin & Hornin' All Star

(Single) (2021) / It Happens > Valmeria Roots

(Single) (2021) / Those Day > Winston reedy

(Single) (2021) / Mercy Gone Part. II > Witness Feat. Mr Wiliamz

(Single) (2021) / Always There > Bunnington Judah

(Single) (2021) / Be Of Kowledge > Christos DC Feat. Nick Sefakis & Skankin Monks

(Single) (2021) / Different Now > Beanie & The Co-operators

(Single) (2021) / Some Are Born > Mighty Gravillons

(Single) (2021) / Long Struggling > Dennis Walks

(Single) (2021) / I Works > Rapha Pico

(Single) (2021) / Breath Out > Kandee Feat. Robzie

(Single) (2021) / Way Down The River > Dr McGree & Eipriil

(Single) (2021) / Giant Rainbow > Steel Alive Feat. Luiza

(Single) (2021) / Runnin' > Kitma

(Single) (2021) / La Amapola > Dub Libitum

(Single) (2021) / Palestine Is Great #Streedub 51 > Alpha Steppa & Nai-Jah

(Single) (2021) / Water's Boiling > The Maucals

(Single) (2021) / Frequency Stepper > Radikal Guru Feat. Troy Berkley

(Single) (2021) /