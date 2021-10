308 Back A Bush (11/10/21)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission 100% roots ! On retrouve la trame habituelle : On commencera avec les béabas du reggae : L’occasion d’écouter des classics de Horace Andy ou de Freddie McKay, on continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir le nouveau single de Rootikal Horns sorti sur le label italien Dig This Way Records, ainsi que le dernier single de Ras Teo sorti sur les labels espagnol A-lone Productions et le label canadien Zion Trod Records, on continuera avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Leroy Brown ou sur Milton Henry, et on finira l’émission avec une sélection roots oldies !

Playlist : Got To Get Awiay > The Mighty Diamonds

Planet Earth (1978) / I've Been Around > Horace Andy

Pure Ranking (1979) / Please Officer > Earl Zero

(Single) (1979) / Lonely Man > Freddie McKay

(Single) (1979) / (Mumma Was A) Bankrobber > Perkie & The Co-operators

(Single) (2021) / The Wiseman & The Fool > Abeng & Rootikal Horns

(Single) (2021) / It Happens > Valmeria Roots

(Single) (2021) / Those Days > Winston Reedy

(Single) (2021) / Back A Bush > Ras Teo

(Single) (2021) / Queens And kings > Lone Ark Meets The 18th Parallel

Showcase Vol.1 (2021) / Crime Is A Business > Leroy Brown

Abeng Showcase (2015) / Repatriation Song (Extended) > African Son

(Single) (2020) / Call Me Anytime > Jolly joseph

Jolly Joseph & I Fi At bat Records (2021) / Fish Out Of Water > Milton Henry

(Single) (2018) / Reggae Sunsplash > Wadada

(Single) (1983) / Gimme > Errol Bellot

(Single) (1981) / Boom Boom > Black Slate

Amigo (1980) / Untamed > The Mighty Abidjans

(Single) (1980) / Jah No Partial > Cultural Roots

(Single) (1978) / Samfy Girl (Discomix) > keeling Beckford

(Single) (1974) / Words > The Gatherers

(Single) (1973) /