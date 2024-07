En tant que dernier invité de la saison, Etienne nous raconte son cheminement riche et diversifié avant d’arriver en 2012 à Radio Campus! Il nous précise son rôle, et sa fonction au sein de la radio colorés par ses valeurs et ses convictions.

Playlist : Une couleur de plus au drapeau > K.D.D. / Breathe > Dream 2 Science / Nem Kaldi > Derya Yildrim & grup simsek / Requiem-B.O. Un homme en fuite > Feu Chatterton /