Dans un contexte d’Ehpad-bashing, Stéphane dirige une Structure qui fonctionne bien!

Malgré un contexte économico-politique déplorable qui bloque la loi Grand âge au fond d’un tiroir de l’Elysée depuis 2017 et qui génère un déficit récurrent et grandissant pour la majorité des Ehpad, Stéphane présente son Etablissement situé en Bretagne.

Il explique comment, malgré toutes les contraintes notamment budgétaires, il a pu mettre en oeuvre un projet innovant, inspiré du Québec basé sur une approche dite « Carpe Diem » . La démarche vise à responsabiliser tous les acteurs, du Conseil d’Administration et salariés aux résidents pour qui, le bien-vieillir, par le bien-être et la bienveillance, est primordial et essentiel.