2 Les Dérangers : impact de Tiktok sur la musique, Lunatic, The Substance et Alvin Ailey !

Ce mois-ci, au sommaire du second numéro des dérangés présenté par Titouan :

Tout d’abord, notre débat du mois qui porte sur l’impact de Tiktok sur l’industrie musicale, introduit par un micro-trottoir avec les Angevins et les Angevines, avec Germain, Victor, Alexandre et Clément.

Ensuite, Avril reviendra sur la fabuleuse histoire du chorégraphe afro-américain Alvin Ailey. Puis, focus sur les coups de cœur culturels de l’équipe. Germain et Alexandre nous présenteront les films à ne pas rater ce mois-ci : the Substance et Parasite. Tandis que Victor, Marie et Clément nous parleront des albums qui les ont marqués : « Mauvais œil » de Lunatic, « GNX » de Kendrick Lamar et « Purizé » de Keeqaid et Dafliky. Pour conclure, on vous présentera nos idées de sortie à Angers : le ballet de casse-noisette par Sarah et le marché de Noël d’Angers par Paul.