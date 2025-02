Les Dérangers #4 : la photographie, un métier ou un art à la portée de tous ?

Pour l’émission du 26 février 2025, Les Dérangers explorent la place actuelle de la photographie dans notre société.

On démarre avec un débat : le métier de photographe est-il en train de disparaître face aux médias et aux nouvelles technologies ? Puis, un tour d’actualité avec la présentation de Dennis Maurrise et Paul Guilhaume, deux photographes contemporains, ainsi qu’un focus sur l’exposition parisienne d’Andréa Olga Mantovani et sa série Racine.

Côté cinéma, on plonge dans Nightcrawler, où Lou Bloom capture des scènes de crimes pour les vendre aux médias, repoussant toujours plus les limites de l’éthique pour obtenir des images chocs. Ensuite, dans la chronique rap, on analyse le lien entre photo et image à travers le film La Haine, qui suit trois jeunes de banlieue dans une société marquée par les tensions et la violence.

On poursuit avec une chronique féministe sur le body positive, mettant en lumière des artistes et influenceuses qui utilisent la photographie pour défendre les droits des femmes.

Et pour finir, on fait le point sur l’actu sportive angevine, avec un récap des performances du mois en football, handball, basketball et hockey sur glace.

Un programme riche en images et en émotions, à ne pas manquer !