1 Les Dérangers : la morale de Kaizen d’Inoxtag, actu et coups de cœur culturels du mois !

Ce mois-ci, au sommaire du premier numéro des Dérangers présenté par Titouan :

Retrouvez notre débat du mois, introduit par un micro-trottoir réalisé par Marie et Alice dans les rues d’Angers, sur la morale du documentaire Kaizen d’Inoxtag, avec Victor, Clément, Marie et Alexandre.

Ensuite, zoom sur l’actu du mois : Avril et Sarah évoqueront la comète de ce mois d’octobre.

Puis, focus sur les coups de cœur culturels de l’équipe. Germain et Alexandre nous présenteront les films à ne pas rater, tandis que Victor, Marie et Clément nous parleront de plusieurs albums qui les ont marqué.e.s. Pour finir, Paul et Simon nous proposeront une idée de sortie à Angers !