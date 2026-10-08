Du Rock et des Veaux revient pour une 10e édition

Au programme du Pédalo ce soir :

Le festival du Rock et des Veaux est de retour pour une 10e édition. C’est ce dimanche à Andard.

Pour tout savoir sur cet évènement rock destiné aux enfants, on reçoit Mélanie et Maxime, membres de l’orga.

En deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, un reportage de votre série “Déjà Demain, les territoires face au changement climatique ». Cette semaine, direction Gâvres, dans le Morbihan. Pour partir à la découverte du tiers-lieu Maison Glaz.

Un reportage signé Radio Balises .