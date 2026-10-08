Publié le par Thibault

Du Rock et des Veaux revient pour une 10e édition

Au programme du Pédalo ce soir :

Le festival du Rock et des Veaux est de retour pour une 10e édition. C’est ce dimanche à Andard.

Pour tout savoir sur cet évènement rock destiné aux enfants, on reçoit Mélanie et Maxime, membres de l’orga.

En deuxième partie d’émission, comme tous les jeudis, un reportage de votre série “Déjà Demain, les territoires face au changement climatique ». Cette semaine, direction Gâvres, dans le Morbihan. Pour partir à la découverte du tiers-lieu Maison Glaz.

Un reportage signé Radio Balises .

Playlist :

Song 2 > The Wackids /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.