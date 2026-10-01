Ciné Légende lance son cycle 2026-2027

Au programme du Pédalo ce soir :

L’association Ciné Légende démarre son cycle 2026-2027. Après une année dernière marquée sous le thème “Exils”. Place désormais à “La Vérité”.

Pour détailler la programmation, on reçoit Geoffrey Ratouis et Isabelle De Villars, notre célèbre chroniqueuse ciné, tous les deux membres de l’asso Ciné Légende

En deuxième partie d’émission, place, comme tous les jeudis au reportage de votre série « Déjà Demain ». Cette semaine, direction le Pays de Saint-Malo et la baie du Mont Saint-Michel pour parler de Prévention des submersions marines. Un reportage signé Radio Parole de Vie .

En fin d’émission, Marion s’est rendue ce matin au blocus du lycée Chevrollier. L’occasion d’écouter le témoignage d’une élève.