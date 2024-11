C’est l’histoire d’un mec… le reste, je laisse le soin à Bernard Tollec de vous le raconter ! Une partie de sa vie à vouloir apprendre, comprendre, expérimenter, et une autre à transmettre. Venez rencontrer avec nous Bernard, et ce qui l’a amené à créer Vivvant, qui s’adresse aux hommes et leurs changements de vie.

Une rencontre passionnante, avec Jérôme Rey et Emma Schaaff à la réalisation.. belle écoute !

Olivier Piat