He Took Us By Storm- Les Bobsédés !

Bob Dylan est un monument incontournable de la musique U.S, des années ’60 à nos jours.

Des albums de rétrospectives, de reprises ou d’hommages à son travail sortent régulièrement, mais Jérôme Rey et Philippe Le Bras ont été plus loin dans la gratitude portée au maître Dylan ! He took us by storm compile 25 chansons originales de 25 artistes différents, qui sont à elles seules 25 compliments à l’égard du travail de celui que l’on surnommait le Rimbaud du rock… on écoute !

A noter le très beau livret qui accompagne l’album, on détaille dans l’émission..

Avec Jérôme Rey, incontournable ami de l’Afterwork, et Michel, Bobsédé convaincu ! Belle écoute…

Olivier Piat

NB : titre bonus à la fin de l’émission