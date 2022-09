POP UP ISLAND, c’est le nom de cette curieuse plate-forme qui peut se transformer en salle de réunion, lieu convivial, dance-floor, habitation ou studio de radio ! Nous POPatames donc de ce curieux objet

Enric Cailleau et Matthieu Bonnel, 2 des 4 associés (avec les deux frères Mickaël et Anthony Lambin) du projet fantasque devenu folie flottante, nous présentent POP UP ISLAND de la génèse aux ambitions les plus folles…

Rendez hommage avec Oriane Savouré-Lucas au départ de la Reine d’Angleterre et devinez quel Pinocchio vous êtes avec Lucie Beucher… une émission pleine de POP humeur ! Bonne écoute,

Olivier Piat

ps…. private joke qui n’a pas manqué de nous faire bien rire pendant l’émission… et cela se partage !