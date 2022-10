Quoi ? Les artistes sont égocentriques, autocentrés et nombrilistes ? Quiconque pense cela n’a pas encore eu le bonheur de passer une heure avec Cherell, artiste complète et tellement tournée vers les autres, même son nom est un partage… et cadeau, Cherell nous interprète un live bouleversant,

avec Pascal Boursier, bonne écoute,

Olivier Piat