L’happy-culteur ! 🐝

Il y a, avant tout, une question : pourquoi l’humanitĂ© est menacĂ©e si les abeilles disparaissent ?

Et puis il y a une rencontre avec un apiculteur, Marc Desor, rebaptisĂ© happy-culteur pendant cette Ă©mission, il parle avec tant d’amour de ses abeilles qui occupent beaucoup de son temps libre pour sa jeune entreprise Le Miel de nos racines qui produit son Miel du Vieux ! L’occasion de parler de reconversion aussi, c’est l’envie de Marc et c’est l’un des sujets favoris d’Oriane SavourĂ©-Lucas, coach et autrice du podcast Avez-vous choisi ? Bonne Ă©coute !

Olivier Piat