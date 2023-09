L’association La Rature accompagne la poésie sous toutes ses formes. Néophytes et confirmés peuvent saisir la plume pour s’exprimer, avec une préférence pour les inspirés qui ne rentrent pas dans le cadre😉, et l’objectif de finaliser l’expérience avec un rendu en slam pour compléter ce moyen d’expression.

Pour créer la Rature, il fallait un rateur ! C’est Maalik David qui a voulu cette association qui lui ressemble. Bienveillante, ouverte, poésie des livres ou de la rue l’important c’est le mot, que souvent l’on veut beau, mais qui y arrive à chaque fois ? Alors on raye, on griffonne, on rature et on recommence, et l’on sait que si la destination est importante le chemin l’est tout autant, alors on reprend…

Toutes les infos sont sur le site Internet et les réseaux,

« écrire c’est dessiner une porte infranchissable sur un mur, et puis l’ouvrir » (Christian Bobin)

Merci à Oriane Savouré-Lucas, Emma Schaaf, Pascal Boursier et Thomas à la réalisation,

Belle écoute,

Olivier Piat