FIT’FUN & TEATRO ZINGARO !

Pour Joy et Célestine, ce sont Marjorie et Maxime qui nous rendent visite ! Marjorie a créé Joy et Célestine et il y a quelques années pour regrouper ses envies d’évènementiels et l’amour qu’elle porte aux enfants. Maxime est responsable de la salle de sport Studio Byka à Angers. Ensemble ils proposent FIT’FUN, un kit sportif et créatif pour enfants !

Fred de Charco et Anthon Weiss sont 2 des 5 membres du spectacle TEATRO ZINGARO, création élégante et musicale qui donneront à vos yeux des merveilles à entendre et à vos oreilles un spectacle à imaginer ! Dates à suivre ici…

Avec Oriane Savouré-Lucas, Emma Schaaf à la réalisation ! Belle écoute…

Olivier Piat