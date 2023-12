Aliénor Ouvrard & Flora Chalopin

Elles ont chacune leur patte, leur singularité, leur univers, et nous avons fait un bel Afterwork avec ces deux artistes !

Aliénor Ouvrard est illustratrice, graphiste et ravit nos vies de ses dessins naïfs, visitez son travail sur Instagram, à la galerie Satellite et aux archives départementales à l’occasion de l’exposition de 48 Angevin.e.s, Les visages de l’Anjou !

Flora Chalopin est joaillière, a créé sa jolie bijouterie dans le quartier de la Doutre à Angers en 2017 à seulement 25 ans : In Aurem. Avec son équipe, et après beaucoup de créations sur mesure et de recherches autour de bijoux inclusifs, retrouvez sa première collection Via Sibi.

Deux parcours inspirants de jeunes femmes inspirées,

avec Emma Schaaff à la réalisation, tout aussi inspirée vous l’entendrez ! 😉 Belle écoute,

Olivier Piat

(ps : Flora a été reçue par notre équipière Oriane Savouré-Lucas pour un entretien Avez-vous choisi ?)