Une seule bannière : le front populaire

Faites vivre la tribune des sans-voix !

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. A la suite des résultats de l’élection européenne, plaçant l’extrême droite en tête, le président de la République Emmanuel Macron a dissout l’Assemblée Nationale.

La gauche a une responsabilité historique pour empêcher le pire, à savoir la victoire du fascisme.

Avec Claire Schweitzer (LFI), William Benaïssa (PS), Félix Mercier (PCF), Jean-Luc Godet (NPA) et Elsa Richard (Les Ecologistes), la dernière de la Soupe Angevine revient sur les enjeux de l’élection, dont le premier tour a lieu le 30 juin et le second tour le 7 juillet. Allez voter !