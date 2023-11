La Soupe Angevine #3 – S’insérer sur le marché du travail, avec Scott Gallagher

Soutenez votre média indépendant !

Ah… Qui ne se souvient pas de la découverte de son premier job, ce moment où on disait bonjour pour la première fois, les yeux pleins de rêves ?

Et qui ne se souvient pas de la fin de son premier job, ce moment où on n’a même pas dit au revoir à des collègues insupportables, les yeux pleins de dégoûy ?

La Soupe Angevine se demande avec son invité, Scott Gallagher, trentenaire précaire, si on peut vraiment s’insérer sur le marché du travail ?

La Soupe Angevine, votre mensuel by Infoscope, tous les deuxièmes mardis du mois, sur les ondes de Radio Campus Angers.