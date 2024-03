Le courage de la paix

Faites vivre la tribune des sans voix

On se l’était promis: plus jamais ça. La guerre. En Europe. Mais depuis 2022, la donne a changé, la Russie a envahi l’Ukraine et voilà la France prête à envoyer des troupes au sol.

S’il s’agissait seulement de l’Europe, dans tous les continents, les conflits se généralisent. La guerre se mondialise. Au point de devenir mondiale ?

Dans ce contexte, que faire quand on est pacifiste ?

Ce sera le sujet d’une émission un peu spéciale de la nouvelle de la Soupe Angevine. Avec le Mouvement de la Paix 49