Plateau spécial Mois du Genre à l’UA

Du 3 au 31 mars 2022, l’Université d’Angers organise la 6ème édition du Mois du genre : un événement dédié aux questions de féminisme et de genres, avec pour thème principal l’intersectionnalité. Dès le 3 mars, nous étions au Qu4tre, lieu culturel de l’UA pour discuter des thématiques abordées dans la riche programmation de ce mois, mais aussi de la façon dont l’UA se saisit des ces problématiques.

Nous avons donc accueilli derrière nos micros Isabelle Richard, vice-présidente Egalité et David Niget, chargé de mission Egalité à l’UA afin qu’ils nous parlent des dispositifs mis en place pour lutter contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles au sein de l’université.

Puis, ce sont Nahema Hanafi, historienne à l’UA et Fatima Ait Ben Lmadani, sociologue à l’Université Mohammed V de Rabat qui nous ont rejoint. Elles ont décrypté pour nous ce que représente l’intersectionnalité.

Chloé Langeard, directrice de Culture UA et Dimitri Marsac du Enfin, nous avons échangé avec, directrice de Culture UA etdu Collectif Lucioles à propos du volet culturel de la programmation de ce Mois du genre, ainsi que du mur des insultes, mis en place par le Collectif Lucioles.