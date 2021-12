Café-débat au RU de Belle-Beille pour les élections étudiantes du Crous!

Du 6 au 10 novembre se tiennent les élections des représentants étudiants dans les conseils d’administration du Crous. Il s’agit de voter pour élire les étudiant.es qui siègeront pour deux ans au conseil d’administration des Crous, et y feront valoir les droits de l’ensemble des étudiants sur les sujets qui les concernent.

C’est dans ce cadre que nous avons tenu un café-débat au Restaurant Universitaire de Belle Beille, en compagnie des représentants des listes éligibles:

Pierre-Louis Brassart pour la liste Bouge ton Crous avec la Fé2A, l’AFJEM et tes associations étudiantes.

pour la liste avec la Fé2A, l’AFJEM et tes associations étudiantes. Pasa Akin pour la liste UNEF le syndicat étudiant et associations étudiantes, en collectif organisé contre la précarité pour une allocation d’autonomie et des Crous égalitaires et écologiques.

(La liste UNI : Étudiez on s’occupe du CROUS n’a pas souhaité participer à ce débat.)

Nous avons pendant plus d’une heure discuté des grandes thématiques présentes dans les professions de foi des listes, à savoir la restauration, les logements et les bourses, et nous avons conclu sur un temps plus libre afin d’ouvrir sur d’autres sujets.

Retrouvez plus d’informations sur ces élections ici, et rendez vous pour voter sur evote.lescrous.fr !

Étienne était à la réalisation de cette émission, Thibault à l’animation.