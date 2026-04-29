06-Yuliana-partie 1

Salut,

Aujourd’hui, nous accueillons Yuliana. Elle a 21 ans et elle est originaire d’Ukraine. Yuliana a déjà un parcours très riche et diversifié. Elle va nous raconter comment différentes expériences qu’elle a vécues l’ont façonnée.

» Yuliana Dmytriieva, 21 ans, young hoe ukrainienne, étudiante aux Beaux-Arts. Enfant de la guerre et du divorce, mon sang prolétaire me force à taffer comme une folle, mes origines des favelas ukrainiennes témoignent de ma résilience »

Cet épisode est en deux parties, découvrez le deuxième épisode le mois prochain !

Et la recommandation culturelle de Yuliana c’est Devant la douleur des autres – Susan Sontag ( elle est américaine et pas allemend comme evoquée dans l’épisode ), Interceptés – Oksana Karpovych, Cukor Bila Smert’, groupe folk expérimentale ukrainienne de Svitlana Nianio enregistrée sous label polonais Koka Records.