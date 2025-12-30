03-Justine et Erell

Pour ce dernier épisode de l’année 2025, nous vous proposons un épisode différent, dans lequel nous n’avons pas d’invité.

Depuis leur rencontre, Justine et Erell ont créé des liens d’amitiés très fort.

Dans cet épisode vous allez découvrir comment cette rencontre bouleversante a donné naissance à Horizon(s), et pourquoi nous avons eu envie de créer un podcast.

Nous vous recommandons d’écouter les premiers épisodes de Horizon(s), disponible sur les plateformes d’écoutes et sur radiocampusangers.com.