Salut,

Aujourd’hui nous accueillons Lou, iel a grandit à Paris c’est au lycée qu’iel commence à se poser la question de son genre. Aujourd’hui iel est à l’école des Beaux Arts à Angers. Iel va nous raconter comment le dragshow a bouleversé sa vie.

Cet épisode traite de la question du genre, nous tenions à préciser que ce témoignage est personnel et que la transidentité est vécue de façon très différente pour chaque personne.

Lou nous recommande en BD Le Chevalier Imberbe de Tamose le Thermos, la BD Lou de la musique de David Bowie The Rise and Fall of Ziggyy Stardust and the Spiders from Mars.

Si vous voulez plus de renseignements sur le sujet voici des sites à consulter : wikitrans, fransgenre

Suivez le collectif la wig et leurs actus sur insta : https://www.instagram.com/lawig.collectif/

Et retrouvez Lou sur scène à Nantes avec Pateta Drag le 28 mai !