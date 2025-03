6 – Bouffer sans se soumettre

Dans cet épisode, on s’immerge au cœur des solidarités rurales avec le RAARE (Ravitaillement Alimentaire Autonome & Réseaux d’Entraide), une initiative qui repense l’accès à l’alimentation en reconnectant ville et campagne. Comment créer des circuits courts, s’organiser collectivement et tendre vers plus d’autonomie ?

On a aussi la chance d’accueillir François Calvo, artiste engagé dont la musique résonne avec les luttes sociales et les imaginaires collectifs. Il nous offre un live et nous parle de son univers.

