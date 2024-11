3 – Anjou Rebelle : Vin Nature et Poésie

Écho des Terres célèbre le vin nature au cœur de l’Anjou. En compagnie de Tiphaine du Domaine Autre Chose et de Yohann du Domaine Balbuzard, nous découvrons des approches singulières et engagées pour révéler l’authenticité du terroir angevin. En plus des échanges passionnés avec nos invités, la fenêtre culturelle met à l’honneur les textes poétiques et inspirés d’Avril Sauvage, qui apportent une touche artistique à ce voyage sonore. Une plongée dans l’univers du vin nature, entre tradition réinventée et liberté d’expression.

