1 Les Mousses Rebelles : Bière, Territoire et Révolution Locale

Aujourd’hui, on va faire mousser nos ondes ! Dans cette émission, on part à la rencontre de deux brasseurs locaux qui bousculent : Paul de La Papposilène (Saint-Georges-sur-Loire) et Gaël de La Gloutte (Chaudefonds-sur-Layon). Ces artisans passionnés nous parlent de leurs bières, de leur parcours, et surtout de leur combat pour faire vivre la bière artisanale en Maine-et-Loire.

Pourquoi la « craft beer » est-elle devenue incontournable ? Comment ces micro-brasseries s’en sortent-elles face aux géants de l’industrie ? Et quel impact ont-elles sur notre région ?

Dans la fenêtre culturelle : Seed, artiste électro local bien connu dans la région, nous plonge dans son univers sonore. Avec des beats hypnotiques, Seed fait vibrer la scène angevine. Il vous fera découvrir ses morceaux spécialement conçus pour faire monter la pression.

Invités :

• Paul (La Papposilène) https://papposilene-brasserie.fr/

• Gaël (La Gloutte) https://www.facebook.com/p/Brasserie-La-Gloutte-100057526655171/

• Seed (artiste électro local) https://soundcloud.com/seed-luseed